Melikgazi’den kırsal mahallelere tarım ve hayvancılık desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kırsal mahallelerde tarımın, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak proje hazırlanacağını söyledi.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu, "Meclisimizde yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ilçemiz sınırları içerisinde bulunan kırsal mahallelerdeki çiftçilerimize destek sağlamak amacıyla, ekilmek üzere yağlık tohum dağıtılması, ekili alanların gübrelenmesi, ilaçlanması, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılamasının yapılması planlanmaktadır. Gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni projelerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için çalışmalar yapacağız. Kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek olan projemiz, tarım ve hayvancılığı yeniden canlandıracak. Bu modelin geliştirilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde olacağız. Destekleri için İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim" dedi.