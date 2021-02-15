Melikgazi’den ihtiyaç sahiplerine patates dağıtımı

Sosyal belediyecilikte her zaman örnek olan Melikgazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için 5 tır patates alarak ailelere dağıtacak. Patates yardımı aşevine kayıtlı vatandaşlara yapılacak.

Aşevinde bir açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şu anda Kazım Karabekir Mahallemizde Recep Mamur Aşevindeyiz. Yeni yaptığımız aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemek ve ekmek yardımı yapıyorduk. Bugün de gibi 5 tır patates aldık ve aşevine kayıtlı ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Burada ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtım yapılıyor. Buna ilave olarak bazen salça, aşure, et ve diğer ikramları veriyoruz. Hem yerel üreticinin, hem de ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, kimseyi darda bırakmasın inşallah" dedi.