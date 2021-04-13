Melikgazi’den esnafa bir destek daha

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemi sürecinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan ve kiraya verilen iş yerlerinde yıllık kira artışının yapılmayacağını söyledi.

Belediye Meclisi’nde alınan karar çerçevesinde pandemiden dolayı özellikle işyerlerini açamayan belediyemizin kiracısı olan esnaflara destek olduklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu pandemi döneminde birçok işyeri kısıtlı günlerde açılamadı veya açsa da sınırlı sayıda müşteriye hizmet verdi. Birçok esnaf da paket ve sipariş sistemi ile satış yaptı. Bu süreç zor biz bu açıdan esnafımıza destek olmak istedik. Bir ticaret ve esnaf şehri Kayserimizde yine esnafa yönelik karar aldık. Belediye Meclisince mülkiyeti belediyemize ait olup kiraya verilen iş yerlerinin yıllık kira bedellerinin pandemi bitimine kadar sabitlenmesi kararı alınmıştır. Almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, esnaf dostu bir belediye olarak her zaman esnafa destek olacaklarını söyledi.