Melikgazi’den dikkat çeken rap klip
TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDEN VE BİRÇOK ÜLKEDE BİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKMEK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN MELİKGAZİ BELEDİYESİ BİR İLKE İMZA ATARAK, KAYSERİLİ YERE SANATÇILARIN SESLENDİRDİĞİ, BELEDİYE PERSONELİNİN ROL ALDIĞI “MASKE TAK” İSİMLİ RAP MÜZİK KLİBİ ÇEKTİ.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs ile mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Melikgazi Belediyesi bir ilke imza atarak, Kayserili yere sanatçıların seslendirdiği, belediye personelinin rol aldığı “Maske Tak” isimli rap müzik klibi çekti.
Melikgazi Belediyesi’nin Yeni Klibini Gençler Çok Sevecek
Klibin özellikle gençler tarafından çok sevileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Maske, mesafe, temizlik. Bu cümleyi artık hepimiz ezberledik. Artık maske takmanın sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizde bu kapsamda birçok çalışma yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak farkındalığı artırmak için bir rap şarkı klibi hazırladık. Maskemizi her zaman takıyor ve sağlığımızı koruyoruz. Elimizden geldiğince başkalarının sağlığına da zarar vermemek üzere maske takmaya ve sosyal mesafemize oldukça fazla dikkat etmeliyiz. Umuyoruz ki ülkemizde maske takmaya ilişkin olarak maske takmayı birazda olsun artırabilmek. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek için bu şarkıyı hazırladık. Maskelerimizi takalım. İhtiyaç olmadıkça sokaklara ve kalabalık mekanlara çıkmayalım. Kurallara uyalım.” dedi.
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