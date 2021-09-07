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Melikgazi’den Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne nakdi destek

Spor ve sporcunun her zaman destekçisi olan Melikgazi Belediyesi, Eylül ayı meclisinde aldığı kararla Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne nakdi yardım yapacak.

KAYSERİ 07.09.2021, 11:11
Melikgazi’den Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne nakdi destek

Spor ve sporcunun her zaman destekçisi olan Melikgazi Belediyesi, Eylül ayı meclisinde aldığı kararla Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne nakdi yardım yapacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılarından çok memnunuz. Başarılı çalışmalar yapıyor. Bizleri gururlandırıyorlar. Özellikle bedensel engelli spor kulüplerine ayrı bir hizmet ve destek sağlıyoruz. Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübüne 2021-2022 sezonu spor faaliyetleri için Belediye Meclis kararı ile nakdi yardım yapacağız. Bu spora, sporcuya yapılan bir hizmettir. Engelli olmak spor yapmaya engel değildir. Bu sporcularımız gayretleri ile topluma örnek oluyor. Bizde belediye olarak azimli ve son derece disiplinli bir takım olarak başarılarını destekliyoruz, destekleyeceğiz" dedi.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ise, "Melikgazi Belediyemizin adını sponsorluk olarak kullanıyoruz. Hem sporcu yetiştiriyoruz, hem engelli yöneticiler yetiştiriyoruz. Bu isminde hakkını vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başarılarımız sizlerin bizlere verdiği destek ile gerçekleşiyor. Sizlere ve tüm Meclis üyelerimize hassasiyetiniz ve destekleriniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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