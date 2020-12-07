banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Altın 1800 Dolar-Onsun üzerine geri döndü
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara
Başkan Yavaş’tan bir destek de tiyatrolara

Melikgazi’de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

KAYSERİ 07.12.2020, 17:43
3
Melikgazi’de yılın son meclis toplantısı yapıldı
banner422

Melikgazi Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclisteki örnek uyumlu çalışmadan son derece mutlu olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılımızın son Meclis toplantısı olan Aralık Ayı Meclis toplantısını gerçekleştirerek gündemimizde bulunan maddeleri karara bağladık. Şehrimizin imar ve yapılaşmasına önem veriyoruz. Mecliste imar ağırlıklı kararlarımızı oy birliği ile alıyoruz. Bir yıldır meclisimizle bir bütünüz. Bugüne kadar kararlarımızın önemli ve birçok bölümünü oy birliğiyle aldık. 2024’e kadar en çok hizmet eden belediye olmak, en çok oy birliği ile karar alan belediye olma hedefindeyiz. Almış olduğumuz kararların ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Yorumlar (0)
12°
orta şiddetli yağmur