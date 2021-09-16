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Melikgazi’de Tabipler Bahçesi açılıyor

Erenköy Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Tabip Odası ile sağlık çalışanlarının mücadelesini ve anısını ölümsüz kılmak amacıyla "Tabipler Bahçesi" hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 26 Eylül Pazar günü Tabipler Bahçesi’nin açılışı yapılacak.

KAYSERİ 16.09.2021, 13:51
Melikgazi’de Tabipler Bahçesi açılıyor

Erenköy Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Tabip Odası ile sağlık çalışanlarının mücadelesini ve anısını ölümsüz kılmak amacıyla "Tabipler Bahçesi" hayata geçiriliyor. Bu kapsamda 26 Eylül Pazar günü Tabipler Bahçesi’nin açılışı yapılacak.

Konuyla alakalı bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tabip Odası ile işbirliği içerisinde hekim etkinlikleri için kullanılmak üzere bir Tabipler Bahçesi yapıyoruz. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin bize bir talepte bulundu. Bizde uygun bulduk. Pandemide vefat eden doktorlarımız ve aynı zamanda Kayseri’ye uzun yıllar emek vermiş doktorlarımızın da içinde isimlerinin olacağı bir park yapıyoruz. Her yılda bu parkta bir etkinlik ile rahmetli olan doktorlarımız yâd edilecek. En ön saflarda mücadele eden ve bu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarına ithafen bu parkımızı düzenliyoruz. Toplum sağlığı için topyekûn bir savaşın içinde mücadele eden sağlık emekçilerine şükran duyuyorum. 26 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Tabipler Bahçesi’nin açılışını yapacağız. Yeni parkımızın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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