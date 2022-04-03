Melikgazi’de sulama kanallarında temizlik

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ekiplerinin, belediye sorumluluğunda olan sulama kanallarına yönelik temizlik çalışması yaptığını söyledi.

Çiftçilerin sorunsuz bir yaz geçirmesi için gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, belediye sorumluluğunda olan sulama kanallarının temizliğini yapıyor. Sulama kanallarını temizleyerek çiftçilere yardımcı olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yürütülen çalışmalarda kanallar temizlenerek su akış yollarının açık kalması sağlanıyor. Çalışmalarda sulama kanallarındaki çalı, taş, toprak ve atıklar temizleniyor. Bu sayede su akış yollarının sürekli açık kalarak çiftçilerin ve tarım alanlarının bir taşkından zarar görmesi engelleniyor. İlçemizde merkezde ve kırsalda olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan çalışma ile birlikte sulama kanalları daha temiz bir hale getirilirken, vatandaşlarımızdan da kanalları temiz tutmaları konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.