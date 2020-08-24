Melikgazi’de nikahlar artık kır nikahı şeklinde olacak

Melikgazi Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftler için tasarladığı yeni kır nikahı alanında nikah kıymaya başladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle çiftlerin taleplerini dikkat alan Melikgazi Belediyesi nikahları riske atamayarak, Gültepe Parkı içindeki “Kır Nikahı Alanı”nda açık havada nikâh törenleri düzenlemeye başladı.

Kır nikahı alanında nikah kıyan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Pandemi sürecinde daha rahat ve tedbirli nikah kıymak için Gültepe Parkı içine kır nikahı alanı yaptık. Talep edilmesi halinde artık nikâhlarımızı kır nikâhı olarak kıyacağız. Bu güzel ortamı çiftlerimiz için hazırladık. Rabbim tüm bekârlara hayırlı ömür yazsın ve tüm çiftlerimize mutlu huzurlu bir yaşam nasip etsin. Melikgazi Belediyesi olarak salgın kapsamında tüm tedbirleri alarak açık alanda kır nikâhı kıymaya başlamış olduk. Parkın içindeki kır nikâhı alanında açık havada kıyılan nikâhlara, nikâh memuru, gelin, damat, nikâh şahitleri ve davetliler sosyal mesafe kurallarına uyarak katılıyor. Hijyen ve maske kurallarının sıkı denetlendiği açık hava nikâh törenlerinde parkın genişliği nedeniyle sosyal mesafeyi korumak da vatandaşlar için daha kolay oldu. Nikâh törenlerimiz yeni yapılan kır nikâhı alımızda yaz boyunca devam edecek. Bu yeni nikâh mekanımız ilçemize hayırlı olsun. Tüm nikâh kıymak isteyecek olan çiftlerimizi yeni kır nikâhı alanımıza bekliyoruz.” dedi.