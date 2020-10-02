Melikgazi’de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi tam not aldı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 'SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN' SLOGANIYLA 81 İLDE BAŞLATTIĞI KORONA VİRÜS DENETİMLERİ MELİKGAZİ'DE DEVAM EDİYOR.
İçişleri Bakanlığı’nın ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 ilde başlattığı korona virüs denetimleri Melikgazi’de devam ediyor.
Her hafta farklı bir bölgede denetim yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Doğu Terminali ve İpek Saray AVM’de esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hatırlatma yaptı. Salgın sürecinde genel kurallara uyulmasının halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kentimizin her noktasında kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza rehberlik ederek denetimlerine devam ediyoruz. Görüyoruz ki vatandaşlarımız maske hassasiyetine sıkı sıkıya uyuyor. İnşallah böyle devam ederse salgını kısa sürede atlatırız. Bu salgın sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunduk. Salgınla mücadele etmek için hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Maske takan kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
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