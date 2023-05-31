Melikgazi’de kurban pazar yeri için başvurular başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvuruların yarın başlayacağını hatırlattı. Melikgazi’de kurban pazar yerleri Mimarsinan ve Beştepeler olarak belirlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazar yerlerinin en iyi şekilde düzenlenerek esnafı ve vatandaşları mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağlayacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı vesilesiyle kurban satış yerleri ve kurban kesim yerlerinin hazırlanmasına aralıksız devam etmekteyiz. Serkent Mahallesinde bulunan kurban pazarımızı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yanı başında olan bu bölgeye taşımıştık. Kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle karakollarımıza başvuru yapması gerekiyor. Mimarsinan Organize Sanayi ve Beştepeler Bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerlerinde yerinizi ayırtmak için 1-9 Haziran tarihleri arasında 0352 252 18 98 numaralı telefonu arayarak veya şahsen Cumhuriyet Mah. Aydınlık Sok. No:6 Eski İŞKUR binasında bulunan Melikgazi Belediyesi Zabıta Amirliğine gelerek başvuru yapabilirsiniz. Kayıtlar için 12 Haziran’da kurban kesim yerlerine başvuru yapmanız gerekmekte. Ödemesini yapan esnafımıza yer verileceğini belirtmek isterim. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimlerin denetiminden geçecek olan kurbanlıklar pazar yerine alınacak. Bu vesile ile pazar yerine getirilecek olan hayvanların kurban olabilecek hayvanlar olmasına dikkat edilmesi lazım. Kurban pazar yerleri 12 Haziran günü faaliyete açılacak ve bayramın son gününe kadar hizmet verecek inşallah" dedi.