Melikgazi’de karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Sabahın erken saatlerde karla mücadele çalışmalarına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ekiplerle yoğun bir kar temizleme çalışması yapıldığını söyledi.

İlçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına karla mücadele ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ekiplerimiz kar yağması ile birlikte ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen yokuşlar ve rampalarda tuzlama çalışmaları yapmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte karla mücadele ekiplerimiz ilçe merkezinde özellikle hastane ve okul yolu, ana caddeler ve ana arterlerde tuzlama ve kar kürüme çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz 24 saat görev başındalar. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada karla mücadele çalışmaları için yeterli bir teknik donanıma sahibiz. Karla mücadele biraz meşakkatli ama kar, su kaynaklarımız ve hastalıkların azalması için çok önemli. İlçemizde hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli olan tüm tedbirleri almış durumdayız. Kar yağışının devam etmesine göre ekiplerimiz teyakkuzda. Yoğun gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.