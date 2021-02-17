Melikgazi’de karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri’de başlayan yoğun kar yağısından sonra karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde Cumhuriyet Mahallesinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz kaldırım ve yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ulaşımın aksamaması için gece boyunca görevlerinin başında bulunan karla mücadele ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceledim. Hemşerilerimizi zorda bırakmamak için 7/24 esasına göre görevimizin başındayız. Yoğun kar yağışlarında trafik akışının sürekliliğini sağlamak için tüm ilçelerimizde toplamda 77 araç ve 280 personel görev başında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz. Karla mücadele için ekiplerimiz, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak. Özellikle eğimli yollar, sağlık merkezleri önü, yaya yollarında ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Hemşehrilerimden dikkatli olmalarını özellikle de kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını ve mümkünse toplu taşımayı tercih etmelerini rica ediyoruz” dedi.

Çalışmaları inceledikten sonra taksici esnafını da ziyaret eden Başkan Dr. Palancıoğlu, taksicilere hayırlı kazançlar diledi.