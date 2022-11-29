Melikgazi’de Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi temeli atıldı

Melikgazi’ye yeni bir Aile Sağlığı Merkezi daha kazandıran Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile yapacağı Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tüm yatırımlarımızda imar sorunlarını çözerek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Türkiye’de en çok sağlık ocağı yapan belediyeyiz. Bu konuda iddialıyız. Şuana kadar tam 5 adet sağlık ocağını bitirdik. 3 tanesinin temelini attık inşaatı devam ediyor. İnşallah 4 tane daha temelini atacağımız sağlık merkezimiz var. 2024 Mart ayına kadar Melikgazi’de sağlık ihtiyacı kalmayacak. 12’ye yakın sağlık merkezi hayata geçmiş olacak. Yakında tam 4 sağlık ocağının açılışını ardı ardına yapacağız. Dolayısıyla okul, sosyal tesis, ibadethane ve kütüphane konusunda ihtiyaçları gidermiş olacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederiz. Türkiye sağlıkta en önde gelen ülkelerden biri oldu. İnşallah bugün temelini attığımız Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ni 14 Mart Tıp Bayramı’na yetiştireceğiz. Kayserimizde el ele birlik içinde güzel işler yapıyoruz. Melikgazi’de durmadan yorulmadan hizmet üretmeye devam ediyor. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun” dedi.

Hayırsever Erol Nalbantoğlu ise, “Annem ve Babam adına yaptıracağımız sağlık merkezimizin hayırlı olmasını dilerim. Mustafa Palancıoğlu’na bize destek olduğu için çok teşekkür ederim” dedi.

5 aydır Kayseri’de görev yaptığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, "Sağlık üzerine hayırseverlerle yapılan hizmetlerden dolayı Kayseri’yi ayrı bir noktaya koydum. Hayırseverimize ve Melikgazi Belediyemize çok sağlığa olan destekleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İnsana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu söyleyerek, “Kayserimizde sağlıkta güzel işler yapılıyor. Hayırsever-Belediye işbirliğiyle bir eser daha şehrimize kazandırılıyor. Yeniköy Mahallesi’ne yapılacak olan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyemize ve hayırsever Nalbantoğlu Ailesi’ne teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Yine anlamlı bir temel atma töreninde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Beyi, azmi ve çalışkanlığı için tebrik ederim. Temel atmakla kalmıyor kısa sürede o işi bitiriyor. Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’miz Kayseri’mize hayırlı olsun” dedi.