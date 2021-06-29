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Melikgazi’de güvenli yollar için yeni kavşaklar yapılıyor

Melikgazi Belediyesi ilçenin en yoğun lokasyonlarından biri olan Köşk Caddesi’nde başlatılan yol yapım ve kavşak çalışmalarına hızla devam ediyor.

KAYSERİ 29.06.2021, 13:59
Melikgazi’de güvenli yollar için yeni kavşaklar yapılıyor

Melikgazi Belediyesi ilçenin en yoğun lokasyonlarından biri olan Köşk Caddesi’nde başlatılan yol yapım ve kavşak çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeni yol yapım, kavşak düzenleme çalışmalarını Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda devam ettiriyoruz. Köşk Mahallesi’nde Kuruyaka Caddesi’nde hakikaten çok yoğun kullanılıyor. Özellikle bu bölgedeki alışveriş kültürü ve sosyal mekânların yoğun olması insanların buraya akın etmesine neden oluyor. Bu bölgede güzel bir kavşak düzenlemesi gerekiyordu. Sağ olsun mesai arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Buradaki kavşağı şu anda bitirmiş durumdayız az bir çalışması kaldı. Kaldırımlar bitiyor. 1 hafta içerisinde burasının şekli şemali tamamen değişmiş olacak. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Ama özellikle uyarıyoruz lütfen hızlı araba kullanmayalım. Çünkü en çok gelen talep hızdan dolayı kasis yapılması talebi. Sizlerden ricam trafik kurallarına uyalım. Kimsenin canı yanmasın. Yapmış olduğumuz yeni çalışmalarımız hayırlı olsun” dedi.
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