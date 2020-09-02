Melikgazi’de görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları silinecek
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE DUVAR YAZISI OLARAK BİLİNİN ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN YAZILARIN SİLİNECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin muhtelif yerlerinde duvar yazısı olarak bilinin çevre ve görüntü kirliliği oluşturan yazıların silineceğini söyledi.
Öncelikle duvar yazısı olan alanların yerlerin tespit edildiğini bunun için ekip oluşturularak çalışmalara başlanıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Şehrin muhtelif alanlarında Bilinçsizce yapılan ve masumane dokunuş tabir edilecek bu yazılar, tarihi yapıya zarar veriyor. Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, üzerinde görsel kirliliğe de neden olan sıva ve boyaları temizleyeceğiz. Kumlama yöntemiyle duvar ve tarihi mekânların yüzey temizliği yapılacak. Bu yıl tamamlanacak olan çalışmayla özellikte tarihi mekân duvarlarındaki görsel kirliliği ortadan kaldıracağız" dedi.
Bu yazıların çevre estetiği açısından kötü bir görünüm oluşturduğunu ve vatandaşların bu konuda daha hassas davranması gerektiğine dikkat çeken, gençlerin tarihi yapıların üzerine yazı yazmamasını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, çevreci ve çevre dostu bir belediye olduklarını bunu her çalışma ile gösterdiklerini söyledi.
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