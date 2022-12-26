Melikgazi’de geri dönüşüm ile istihdam ve ekonomiye katkı devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin geri dönüşüm çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisi’nin Türkiye’deki ilk lego projesi ile bir eğitim tesisi gibi hizmet verdiğini hatırlattı.

Geri dönüşüme ülke ekonomisi için tüm vatandaşların önem vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “2022 yılını bitiriyoruz. Geri dönüşüm tesisimizde hummalı bir çalışma devam ediyor. Geri dönüşüm hem belediyemiz için hem ilimiz için hem de ülkemiz için son derece önemli. Tükettiğimiz ürünlerin lütfen dış ambalajlarını çöpe atmayalım, geri dönüşüme verelim. Şuanda yaklaşık 4000 binadan geri dönüşüm malzemesi topluyoruz. Tüm zincir marketler başta olmak üzere Organize Sanayi’den, Serbest Bölge’den geri dönüşüm malzemeleri topluyoruz ve geri dönüşüm tesisimizde ayrıştırılarak ekonomiye katkı sunuyoruz. Şuanda yıllık 15 milyon TL civarında bu katkı sağlanıyor" dedi.

Palancıoğlu, "Aynı zaman da ülke ekonomisine sağlanan katkıyla birlikte gençlerimize de burada geri dönüşüm eğitimi veriyoruz. Okullardan sürekli öğrencilerimiz buraya geliyor ve 100 kişilik salonumuzda geri dönüşümün önemini, nasıl yapılması gerektiğini hem anlatıyoruz. Burada Çevre Bakanlığından almış olduğumuz destek çerçevesinde yaptığımız Türkiye’deki ilk legoyla çocuklara, anaokulu ve ilkokulundaki çocuklara eğitim verecek şekilde geri dönüşüm sistemi nasıl çalışıyor uygulamalı anlatıyoruz. Melikgazi Belediyemizin ve tüm belediyelerin en büyük giderleri arasında maalesef çöp gideri, temizlik gideri yer alıyor. Geri dönüşüm bir nebze bu giderlere katkı sunuyor. Dolayısıyla geri dönüşüme hepimizin önem vermesi gerekiyor. Sizlerden de bu konuda destek bekliyorum. 2022’nin inşallah sorunsuz bir şekilde bitmesini 2023’ünde başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.