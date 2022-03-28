Melikgazi’de çocukların sinema keyfi devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de çocukların her hafta sonu birbirinden keyifli animasyon ve çocuk filmleriyle buluştuğunu söyledi.

Kültür- sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuk filmi günleri düzenlendiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi’mizde, film gösterimleriyle çocuklarımızı sinemayla buluşturmaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen ücretsiz sinema gösterimlerine aileleri de çocukları ile beraber ilgi gösteriyor. ‘Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden’ kampanyamız ile kitaplarını bağışlayarak bu hafta da çocuklar ‘Kayıp Balık Nemo’ animasyon filmini izlediler. Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu tür faaliyetleri daha çok yaparak çocuklarımızın aileleriyle beraber keyifli günler geçirmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımıza yapılan her yatırım geleceğe yatırımdır. Etkinliğimize katılan ailelerimize de teşekkür ederim. Yeni bir tarihte yeni bir film ile yine çocuklarımızla buluşacağız” dedi.