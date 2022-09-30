Melikgazi’de asfalt çalışmalarına son sürat devam

İlçenin birçok cadde ve sokaklarında asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi’nde asfalt ve kaldırım çalışmaları yapıyor.

Asfalt sezonu kapanmadan çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeni yerleşim alanlarında açtığımız yolları asfalt ile buluşturarak halkımız için daha modern yollar yapıyoruz. Çeşitli nedenlerle hasar gören cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını da yürütüyoruz. Asfalt yama çalışmalarımızda; açma ekibimiz ile asfaltlama ekibimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Bu çerçevede Ahmet- Ayşe İnci ve Ünlü Sokak’ta alt yapı çalışmaları tamamlandı, kaldırımları ve otoparkları yapıldı. Yaklaşık 2 kilometreye yakın yolda 3500 ton asfalt kullandık. Çalışmalarımızı seri ve hızlı bir şekilde devam ettirerek, altyapısı ve üstyapısı tamamlanan tüm sokaklarımızı kaldırıma ve asfalta kavuşturuyoruz. Sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla standardı yüksek yollar inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Mahallelerin aciliyetine göre ve özellikle de durumuna göre yenileme çalışması yapıyoruz. Kış gelmeden bu ihtiyaçların tamamını gidermiş olacağız. Yapılan çalışmaların hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, mesai arkadaşlarıma yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.