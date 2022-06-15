Melikgazi’de asfalt atağı sürüyor

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi’nde yol çalışması yapıyor.

Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizin dört bir yanında şu anda iş makinelerimiz çalışıyor ve yollarımız asfaltlanıyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan Eğribucak Mahallesi Açelya Sokak’ta asfalt çalışması yapıyoruz. Program dahilinde ve ihtiyaç durumu da göz önüne alınarak, bölge halkının hayatını kolaylaştırmak amaçlı, gerekli bölgelerde asfaltlama çalışmaları yapıyoruz. Yap boz gibi bir yol çalışması olmasına karşıyız. Önce tüm alt yapı kurumlarının işlerini bitirmesini bekleyip onlar işlerini tamamladıktan sonra asfalt çalışmamızı tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alıyoruz. Asfalt çalışmalarını başarıyla sürdüren ekiplerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde halkımızın daha konforlu yaşayabilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.