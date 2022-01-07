banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Melikgazi’de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi

İlçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz doldurmaya devam ediyor. Aralık ayında da okullar, cami, sosyal tesis, yeni yollar olmak üzere birçok proje hayata geçti.

KAYSERİ 07.01.2022, 10:26
Melikgazi’de Aralık ayında birçok proje hayata geçirildi

İlçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz doldurmaya devam ediyor. Aralık ayında da okullar, cami, sosyal tesis, yeni yollar olmak üzere birçok proje hayata geçti.

"Bütün ilçeye eşit hizmet” ilkesi ile Melikgazi’nin dört bir yanında hizmet yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi, Talas ilçesi ile yoğun bağlantı noktalarından olan Erenköy Caddesi’ni, hem trafiğinde ciddi bir rahatlama yaşandı. Sosyal belediyecilik kapsamında glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına 175 adet gıda destek paketi dağıttık. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. 2021 yılının son gününde, Gülük Mahallesinde hayata geçireceği, Melikgazi’ye değer katacak “Gülük Sosyal Tesisi Temel Atma Törenini gerçekleştirdik. Tesiste sosyal tesisin içerisinde bulunan Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK Atölyeleri, fitness salonu ile toplumun birçok kesimine hitap edecek. Burada büyük bir ihtiyaç vardı. Böylece gidermiş olduk. Ayrıca Hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile Germir Mahallesi’nde yapacağımız Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu’nun temelini attık. Yine Osmanlı Mahallesi’nde hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile yapımını gerçekleştireceğimiz Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu’nun temel atma törenini gerçekleştirdik. TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde hayırseverler işbirliği ile yapımı tamamlanan Kur’an Kursu ve Şadırvan’ı ile bir kompleks olan ‘Hırka-i Şerif Camii’nin açılışını yaptık. Melikgazi Belediyemiz ve Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) işbirliği ile yapacağımız 24 derslikli Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi’nin protokol imza ve tanıtım törenini yaptık. Bu okuldan mezun olacak öğrenciler ara eleman olarak organize sanayi bölgesindeki ihracatçı firmaların çok fazla ihtiyaç duyduğu dış ticaret operasyon ve pazarlama alanında iş imkânına kavuşacaklar. Kazancılar Çarşısı’nı yenilemek üzere son aşamaya geldik, ikinci etaptayız. İnşallah yakın zamanda burayı tamamladığımızda Kayseri’ye yakışır bir çarşı olacak. Burası hem esnaf arkadaşlarımızın hem de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın ilgisini çekecek güzel bir ortam olacak. Kayseri’nin kültür varlıklarını yaşatmak, değerlerini geleceğe taşımak için ‘Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu’nu hayata geçiriyoruz. Platform, Kayseri’nin tarihi dokusu ve kültürel mirası ile ilgili nitelikli çalışmalar yapacağız. Kültür Yayınları kapsamında Kayseri’nin kültür hayatına kazandırdığımız 3 kitaptan ikisini Yazar Tevfik Eraslan’ın ‘Taşların İzinde Kayseri’ ve Yazar Halit Erkiletlioğlu ile birlikte hazırlayıp bastırdığımız ‘Kutlu Dağ Erciyes’ kitaplarının tanıtımını gerçekleştirdik. Ağaçların uyku dönemine girdiği kış aylarında Melikgazi’nin dört bir tarafında ağaçlandırma yaparak Organize Sanayi Bölgesi’ni Serbest Bölge’ye bağlayan ana güzergâh üzerinde 486 adet ağaç dikimi yaptık. Mağduriyet yaratmadan, gönülleri kırmadan metruk binaları ve çarpık yapılaşmayı, Melikgazi’mizde sorun olmaktan çıkarıyoruz. Şu ana kadar tam 456 tane bu şekildeki binayı yıkıp temizlemiş olduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8