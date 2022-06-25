Melikgazi’de 4 Kütüphane ve 3 Teknoloji Atölyesinin açılışı yapıldı

Modern ve yenilikçi bir yaklaşımla eğitim alanında büyük adımlar atmaya devam eden Melikgazi Belediyesi gençleri geleceğe hazırlamak için yaptığı 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesinin açılışını yaparak hizmete açtı.

Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Hülya Atçı Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Millî Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve davetliler katıldı. Melikgazi’de bir biri ardına açılış olduğunu bugünde tam 7 tesisin açılışını yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Bugün 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesinin açılışını yapıyoruz. Tüm belediyeler olarak, kütüphanelerimizi artırıyoruz. Çocuklara yapılan yatırımlar çok önemli çünkü. Biz vatandaşımızın ihtiyacını mahallesinde çözmek için butik projeler yapıyoruz. Butik okullar, butik kütüphaneler, butik sağlık merkezleri gibi. Şuanda muazzam bir şekilde çalışma yapıyoruz. Bunların başında otopark çalışmalarımız yer alıyor. Bu yüzden merkezde yığılmayı önleyerek herkesi mahallesinde tutacak projelere imza atıyoruz. Şuanda tam 16 okul yapıyoruz. 8 kütüphanemiz oldu sayısı daha da artacak. Buralar bir il halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Çok yakında havacılık ve uzay lisemizin de temelini hep birlikte atacağız. Köşk akıl kütüphanemizde kafeteryamız ve çalışma odaları var. 24 saat açık kalmasını isterlerse gece geç saatlere kadar da açık tutarız. Hayırlı olmasını dilerim” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise; “Hizmeti ayağa götürme adına birlik ve beraberlik içinde hizmet üretiyoruz. Dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir ilimiz var çok şükür. Bu anlamlı proje için değerli başkanımıza ve ekibine teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu. Kayseri’nin belediyecilikte her alanda fark oluşturan bir şehir olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, ise bu 7 tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, “Açılışını yaptığımız 7 eser çok değerli açılışların 7’şer 7’şer yapılması son derece kıymetli ve önemli bir iş. Buradan eğitim görüp faydalanacak gençlerimize hayırlı olsun. 16 yapmak da ayrı kıymetli. Mustafa Başkanımıza bu güzel hizmetler için çok teşekkür ederim. Nice nice hizmetlerin açılışını yapmak nasip olsun inşallah" dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bugün açılışını yaptığımız 7 tesisin hayırlı olmasını dilerim. Sağolsunlar belediye başkanlarımız okadar çok hizmet yapıyorlar ki, hem alt yapı üst yapı hem de teknoloji atölyeleri ve kütüphaneleri yapıyorlar. Daha çok kültür sanat eğitim faaliyetleri ile de daha çok ilgilenmeye devam edecekler.” dedi. Belediyenin yaptığı bu güzellikleri vatandaş ile buluşturmaktan gurur duyduklarını ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise şunları söyledi;

“Melikgazi’de de yurtdışındaki gibi 7/24 saat açık kütüphanelerin olması çok güzel. İnsana dokunan bir uygulama bu. Kayseri’de ciddi bir birlik ve beraberlik var. Dolayısıyla başarıda arkasından geliyor. Hizmette uyumayan şehrimize bu vesile 7 tesisimiz hayırlı olsun.”

Açılış konuşmalarının ardından programa katılan protokol üyelerince 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesinin açılışı yapıldı.