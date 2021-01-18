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Melikgazi’de 2020 yılında 3 bin 500 bina, 135 bin daire, 285 market, 5 avm, 302 okulda geri dönüşebilir atık toplandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, uygulaması başarı ile devam eden ayrıştırılmış toplama çalışmasının artık alışkanlık olduğunu, toplumun her kesiminde benimsendiğini söyledi.

KAYSERİ 18.01.2021, 15:08
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Melikgazi’de 2020 yılında 3 bin 500 bina, 135 bin daire, 285 market, 5 avm, 302 okulda geri dönüşebilir atık toplandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, uygulaması başarı ile devam eden ayrıştırılmış toplama çalışmasının artık alışkanlık olduğunu, toplumun her kesiminde benimsendiğini söyledi.

Kağıt, cam ve metal ile başlanılan geri dönüşüm çalışmasının araba lastiği, pil, elektronik atık, giysi, mobilya gibi 10 çeşit malzemenin geri dönüşüm için toplandığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu çalışma ile hem çevre, hem Melikgazi hem de doğanın kazandığını kaydetti.

Geri dönüşüm atık toplamanın bir ekonomik kalkınma ve kültür seviyesinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Referans ve örnek belediye olarak çalışmalarımızda en çok takdir edilen, birçok belediye tarafından projesi istenen çalışmamız geri dönüşüm atıklarının toplanması çalışmasıdır. Melikgazi Belediyesi için geri dönüşüm tesisi bir hizmetten çok ekonomik kazanç elde edilen bir üretim tesisi haline gelmiştir. 2020 yılı içerisinde 3.500 bina, 135.000 daire, 285 market, 5 AVM ve 302 okulda, çarşı merkezdeki 1.920 adet iş merkezlerinde geri dönüşebilir atık toplanmıştır. 2020 yılı içerisinde 5.087 ton kâğıt, 905 ton pet şişe, naylon, plastik, 20 ton cam, 180 ton metal, 641 ton tekstil atığı, 46 ton ahşap ambalaj toplanıldığını ayrıca 50 bin litre atık yağ, 2 bin adet araba lastiği, bin kilo pil ile yine bin kilo elektronik atık malzemesi toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Melikgazi Belediyesi olarak bu çalışma ile çevre kirlenmesi önlenmekte, doğal kaynak israfı önlenmekte ve ekonomiye kaktı sağlanmaktadır. Melikgazi belediyesi çevre dostu bir belediyedir.”
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