banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kadına yönelik şiddeti #saklama #görmezden gelme
Kadına yönelik şiddeti #saklama #görmezden gelme
10 hastadan 8’i kadın
10 hastadan 8’i kadın
İstanbul’da okul servis ücretlerinde ‘pandemi’ düzenlemesi
İstanbul’da okul servis ücretlerinde ‘pandemi’ düzenlemesi
AstraZeneca'dan aşı çalışmalarına dair ‘hata yaptık‘ açıklaması
AstraZeneca'dan aşı çalışmalarına dair ‘hata yaptık‘ açıklaması

Melikgazi’de 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapılacak

Melikgazi Belediyesi’nin en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 5 blok 272 daireyi kapsayan 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim programı düzenlenecek.

KAYSERİ 26.11.2020, 15:54
8
Melikgazi’de 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapılacak
banner422

Melikgazi Belediyesi’nin en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 5 blok 272 daireyi kapsayan 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim programı düzenlenecek.

İl Kültür Müdürlüğü salonunda 28 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’da yapılacak olan anahtar teslim programında dairelerin sahipleriyle buluşacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’miz için önemli yatırımlar yaparak kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümlerde, Kazım Karabekir’de bulunan 110 anahtarı 110 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Tüm sosyal donatıları ile güzel bir ortam hazırlayacağız. Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda sadece Kayseri’de değil Türkiye’de de en önemli işlevi yapan belediyelerden bir tanesi. İnşallah Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık