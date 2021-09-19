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Melikgazi’de 1 adet eczane ihale ile kiraya verilecek

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 1 adet eczane 21 Eylül Salı günü açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

KAYSERİ 19.09.2021, 12:05
Melikgazi’de 1 adet eczane ihale ile kiraya verilecek

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 1 adet eczane 21 Eylül Salı günü açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhalenin Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 16.00’da yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi ilçemizde farklı alanlarda hizmet ediyoruz. Eğitim, sağlık, ibadet, sosyal tesis gibi birçok alanda yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda da özellikle Melikgazi’nin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımıza sağlık hizmetini nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Sağlıklı nesiller bizim önceliğimizdir. Yeni sağlık projelerimiz ile sağlığa destek oluyoruz. Yapılan sağlık merkezlerinin yanına eczanelerde yaparak vatandaşlarımızın eczanelere rahat ulaşımını da sağlıyoruz. 21 Eylül Salı günü saat 16.00’da Tınaztepe Mahallesi’nde bulunan Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlık Merkezimizin yanında bulunan 1 adet eczane ihalemiz olacak. Bu ihale kapsamında eczaneler 10 yıllığına kiraya verilecek. Katılmak isteyen eczacılarımızı ihalemize davet ediyorum. www.melikgazi.bel.tr adresimizden detaylı bilgi alabilirsiniz” dedi.

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