Melikgazi zabıtası marketlerde fiyat denetimi yaptı

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde tüm marketlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki tutarsızlığa yönelik fiyat denetimi yaptı.

Melikgazi Belediyesi’nin denetimlerine hız verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri, sebze ve meyveler başta olmak üzere denetim yapıyoruz. Vatandaşların markette en sık karşılaştığı sorunlardan birisi olan ürünün kasa çıkış fiyatının reyonda yazan fiyattan pahalı olmasını zabıta ekiplerimiz denetledi. Denetimlerde marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine tutanak tutuldu. Ekipler market raflarındaki ürünlerin hijyen, genel temizlik ve son kullanım tarihlerine de tek tek baktı. Ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığı incelendi. Tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.