Melikgazi yol yapım çalışmalarına Yeşilyurt ile başladı

‘Yol Medeniyettir’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, sezonun açılmasıyla beraber Yeşilyurt Mahallesi’nde geniş çaplı yol çalışmalarına başladı.

Melikgazi’de açılan imar yolu çalışmalarıyla vatandaşa daha iyi hizmet verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın daha konforlu ve nitelikli yaşayabilmesi için bütün gücümüzle hizmet etmeye devam ediyoruz. Yol yapım çalışmalarımıza havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hız verdik. Merkezde ve kırsal bölgelerde yürüttüğümüz asfalt çalışmalarına ek olarak yeni açtığımız imar yollarını da kullanıma hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt Mahallesi 2781. Sokak’ta 1. etap olarak belirlenen yerde yol alt yapı çalışması başlamış oldu. 1 kilometreye yakın uzunluğu ve 15 metre genişliği olan yolumuzda çalışma yapılıyor. Büyük emek ve çaba harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bölgedeki tüm stabilize bağlantı yolları açılacak. Toplamda 8 kilometrelik 16 cadde ve sokağı kapsayan bölgede geniş ve yüksek maliyetli bir çalışma yapacağız. Alt yapı kurumları ile organize şekilde yapılacak olan çalışmalardan sonra yollarımız asfaltlanarak hizmete girecek. Bu yeni yollarımızın hayırlı olmasını dilerim. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin" dedi.