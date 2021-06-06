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Melikgazi tarihine ve geçmişine sahip çıkıyor

Tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Gesi Kuzey Mahallede yer alan tarihi çeşmeyi ve konağı restore ederek abdesthane olarak işlevlendirecek.

KAYSERİ 06.06.2021, 13:51
Melikgazi tarihine ve geçmişine sahip çıkıyor

Tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Gesi Kuzey Mahallede yer alan tarihi çeşmeyi ve konağı restore ederek abdesthane olarak işlevlendirecek.

Tarihi çeşmeleri restore ederek yeniden kullanılır duruma getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde yıkılmaya yüz tutmuş olan tarihi binaların restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Zamanında birer hayat kaynağıyken günümüzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları süsleyen, yapıldıkları döneme tanıklık eden ve mimarisinin özelliklerini yansıtmaları nedeniyle ilçemizin somut kültürel miraslarından olan tarihi çeşmeler, konaklar, camiler, hanları restore ederek yeniden kullanıma sunuyoruz. Melikgazi ilçesi, Gesi Kuzey Mahallede yer alan tescilli çeşme 19. yüzyıla ait. Çeşmeye bitişik alanda yer alan ve günümüzde işlevini yitirmiş tescilsiz harap durumdaki yapının abdesthane olarak işlevlendirilerek yaşatmayı amaçlıyoruz. Özgün taş ve özgün yapım tekniği kullanıyoruz. Yapı bir avlu etrafına sıralanan abdesthane birimlerinden oluşmakta olup, toplam 290 metrekarelik bir alana oturmakta. Yapıların restorasyon uygulamaları, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onaylı projesine uygun olarak başladı. 3 ay içinde de projeyi tamamlayıp, çeşme ve abdesthaneyi tarihi ve kültürel miraslar arasına kazandıracağız. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
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