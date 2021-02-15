Melikgazi tarihine sahip çıkmaya devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1519 yılında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Gön Hanı’nda başlayan restorasyon çalışmalarını Belediye Meclis Üyeleri ile yerinde inceledi.

Yapılan çalışmaları yerinde gezerek Meclis üyelerine bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Sizleri 500 sene öncesine götürüyoruz. Gön Hanı restorasyon projemiz bizi heyecanlandıran projelerden bir tanesi. 500 yıl sonra tekrar burasının ayağa kalkması sosyal ve kültürel anlamda canlanması çok önemli. Bu tarihi mirasımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız. Burası canlanınca Kapalı Çarşı esnafımızda canlanacak. Burada sergiler ve el ürünleri pazarı olacak. İçerisinde ticarethanelerin ve dinlenme yerlerinin olduğu güzel bir mekân haline gelecek. Burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak. Buranın mülkiyet sahibi Piri Mehmet Paşa Vakfı. 500 sene önceki halini bulmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ettikçe eski yapılar ortaya çıkmaya başladı. Han olarak kullanıldığından dolayı han odaları ve kemerleri ortaya çıkıyor. Burası tamamlandıktan sonra dolayısıyla esnafımızın da yüzünü güldürecek bir yer olacak. Burada sosyal kültürel etkinliklerin uğrak yeri olacak. Tadilatını ve restorasyonunu yapıp Kayseri’nin ve Melikgazi’mizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun.”

İncelemeden sonra Kapalı Çarşı esnafını da ziyaret eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.