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Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor

MELİKGAZİ'NİN TARİHİ YAPISINA YÖNELİK YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE REFERANS OLAN TÜRKİYE'DE ÖRNEK GÖSTERİLEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, YOK OLMAYA YÜZ TUTAN TARİHİ VARLIKLARA VE YAPILARA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR. MELİKGAZİ BELEDİYESİ BU KAPSAMDA KARACAOĞLU MAHALLESİ’NDE BULUNAN DÖRTAYAK TÜRBESİ’Nİ ASLINA UYGUN OLARAK RESTORE EDECEK.

Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor

MELİKGAZİ'NİN TARİHİ YAPISINA YÖNELİK YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE REFERANS OLAN TÜRKİYE'DE ÖRNEK GÖSTERİLEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, YOK OLMAYA YÜZ TUTAN TARİHİ VARLIKLARA VE YAPILARA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR. MELİKGAZİ BELEDİYESİ BU KAPSAMDA KARACAOĞLU MAHALLESİ’NDE BULUNAN DÖRTAYAK TÜRBESİ’Nİ ASLINA UYGUN OLARAK RESTORE EDECEK.

05 Haziran 2020 Cuma 10:21
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Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor

Melikgazi’nin tarihi yapısına yönelik yaptığı çalışmalar ile referans olan Türkiye’de örnek gösterilen Melikgazi Belediyesi, yok olmaya yüz tutan tarihi varlıklara ve yapılara sahip çıkmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyesi bu kapsamda Karacaoğlu Mahallesi’nde bulunan Dörtayak Türbesi’ni aslına uygun olarak restore edecek.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Biz ne kadar tarihimize, geçmişimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilen Dört Ayak Türbesi’nin yapımı için geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı; restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Türbemizin tadilatı ve restorasyonuna başlıyoruz. İnşallah tarihte büyük öneme sahip bu türbemizin yeniden eski canlı günlerini bulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar yapılırken tarihi orjinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan mevcut binanın etrafının duvarlarını aslına uygun şekilde yapacağız. Tarihi değerlerimizi yaşatmak adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

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