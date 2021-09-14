banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!

Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor

Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan ve kulüp sporcuları 14 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak 6. WT Turkish Open Başkanlık Kupası’nda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü’nü temsil edecekler.

KAYSERİ 14.09.2021, 15:39
Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor

Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan ve kulüp sporcuları 14 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak 6. WT Turkish Open Başkanlık Kupası’nda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü’nü temsil edecekler.

Sporcuları tebrik eden ve başarılar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan ve kulübü sporcuları Beyza Basma, Esma Atik ve Fatma Arslan 14 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak 6. WT Turkish Open Başkanlık Kupası’nda ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecekler. Aynı zamanda kulüp sporcularımızdan poomse dalında ve müsabaka dalında ise yıldız, genç, büyükler kategorisinde 10 sporcu ile Başkanlık Kupası’nda mücadele edecekler” dedi.

Palancıoğlu, “Özellikle kulübümüz sporcuları Türkiye’de başarılı oldukları gibi Avrupa’da, dünyada söz sahibi olan, sürekli üst üste madalya kazanan arkadaşlarımız. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Arzu ve Yavuz Sayan Hocama çocuklara vermiş oldukları her türlü destek ve eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılar dilerim. Cenab-ı Allah daha güzel noktalara gelmeyi nasip etsin. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyorlar; bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Sporcularımızın başarılarının devam edeceğine gönülden inanıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0