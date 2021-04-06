Melikgazi Sosyal Tesise Alpaslan Türkeş İsmini Verdi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi ilçeye yeni sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Nisan ayı meclis toplantısında oy birliği ile alınan kararla Demokrasi Mahallesindeki sosyal yaşam ve kültür merkezine merhum Alpaslan Türkeş’in ismi verildi.

Melikgazi sakinlerine daha nitelikli ve kaliteli hizmet için projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "MHP grubu merhum Alparslan Türkeş’in isminin bir tesis ve parka verilmesi için görüş sunmuşlardı. Bizde görüşmelerimiz sonucu ortak bir karara vardık. Kayserili hemşehrimiz olan böylesine değerli bir şahsiyetin isminin yaşatılması önemli. Pazar günü de kendisinin ölüm yıl dönümüydü. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyorum. Melikgazi Belediyesi olarak TOKİ Demokrasi Mahallemizde güzel bir sosyal yaşam ve kültür merkezi yapıyoruz. İnşallah burayı kısa zamanda hayata geçirecek ve ismi de bu tesise vereceğiz. Projenin üst katı kütüphane olacak. Burasının özellikle gençlerimizin çok işine yarayan bir tesis olacağını düşünüyoruz. Gençlerin rahat konforlu bir alanda ders çalışmaları sağlamak için güzel bir mekanı mahallemize kazandıracağız. Sosyal tesis içerisinde akıl küpü çalışma istasyonu, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekânları bulunacak. Kadınlarımıza da hitap eden bir yer olacak. Yaşlılarımızın güzel vakit geçireceği ikinci bahar evi de olacak. Mecliste oy birliği ile aldığımız kararla bu güzel tesisimize merhum Alpaslan Türkeş’in ismini verdik.” dedi.