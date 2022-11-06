Melikgazi, Şehir Merkezini güzelleştirmeye Devam Ediyor

Eski Dedeman Okulu’nu modern binasına taşıdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kış mevsiminin geçmesiyle birlikte alanda çevre düzenlemesi çalışmalarına başlayarak peyzaj aşamalarını bitirip Kayseri’ye kazandıracaklarını belirtti.

Yıkılan Dedeman Okulu’nun alanını ve tarihi binayı inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Hunat Mahallemizde bulunan eski Dedeman Okulumuzu yıkmıştık. Tam 6 bin metrekarelik alan şuanda tertemiz açılmış oldu. Burası çok yakında yemyeşil, düzenli otoparklanmanın sağlandığı yer olacak. Eski taş bina olan Nazmi Toker okulumuzu da koruyarak onarıyoruz. Güzel sanatlar eğitimlerinin verileceği sergilerin yapılacağı ve Kayseri şehir merkezini canlandıracak kültür ve sosyal faaliyetlerin merkezi olacak. Binanın dışı simsiyahtı. Dışı kumlama yaparak binanın dış tarafını restore ettik. Şimdi içerde gerekli çalışmaları yapacağız. Şehrin tam merkezinde temiz bir yer ortaya çıktı. Mart, Nisan ayı gibi çalışmalara başlayacağız. O zamana kadar burasını vatandaşlarımız otopark olarak kullanacağız. Bu yaz burası cıvıl cıvıl birçok etkinliğin yapıldığı yeşil bir alan olacak. Sözümüzü tuttuk, Dedeman’ın eski ömrünü doldurmuş olan binasını yıktık. Burayı park yapacağız. Etrafına otopark yapacağız. Şehrin merkezi çok güzel bir hale geliyor. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.