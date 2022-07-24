Melikgazi sağlıklı yaşam için güne sporla başlıyor

Melikgazi Belediyesi’nin ilçe halkının spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla başlattığı sağlıklı yaşam için güne sporla başlama etkinliği birçok parkta yoğun katılımla devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu belirli gün ve saatlerde gerçekleşen aktivitelerde, 7’den 70’e sporseverler bir araya geliyor.

Sabah sporlarına, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam isteyen her vatandaşın ücretsiz katılabileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi sabah sporları Kazım Karabekir Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 07:40-09.00 arasında, Alparslan Parkında pazartesi, salı, çarşamba perşembe, cuma, cumartesi günleri saat 07:00-08:30 arası, Küçükali Mahallesinde pazartesi, çarşamba, Cuma günleri saat 07:20-08:30 arasında, Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkında salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 07:00-08:30 arasında yaklaşık 1 saat boyunca devam ediyor. Salon sporlarını açık havada da birçok mahallede düzenlediğimiz park sporları vatandaşlarımız tarafından yoğun katılımla gerçekleşiyor. Parklarımızda sabah sporlarına katılanlar uzman eğitmenlerimiz eşliğinde temel ısınma, kültür fizik hareketleri, jimnastik ve açma-germe, pilates, step-aerobik, zumba gibi farklı branşlarda spor yaparak daha sağlıklı ve zinde olabilecek. Katılmak isteyen herkesi bekleriz” dedi.