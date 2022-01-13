Melikgazi personeline “Meslek Etiği” Eğitimi

Melikgazi Belediyesi çalışanlarına yönelik “Meslek Etiği” konulu bir eğitim düzenledi.

Eğitimde, uyulması gereken esaslar, Türkiye’deki kurumlar ve kamu görevlileri etik davranış ilkeleri konularına yer verildi. Hizmet verimliliğini arttırmak, vatandaş ve kurum ilişkilerini geliştirmek amacıyla personele yönelik eğitimlere önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitime birim müdürlerimiz ve personelimiz katıldı. Belediyemiz tiyatro salonunda gerçekleştirilen eğitimi, Eğitimci Hatice Özmen verdi. Verilen eğitimde kamu hizmetinin her türlü kişisel çıkarın üzerinde olduğu, kamu hizmetini insan haklarına saygılı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yürütmenin önemi ve din, din, ırk ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara eşit ve tarafsız hizmet vermenin gerekliliği gibi konularda bilgilendiriliyor. Çalışanlarımızın vatandaşa ekip ruhu ve aidiyet duygusu ile hizmet vermesi, sürekli gelişen ve Türkiye’de örnek olunacak bir belediye anlayışını doğurur. Personelimize yönelik bu tür eğitim seminerlerimiz devam edecektir” dedi.