Melikgazi personeline İş Sağlığı Ve Güvenliği eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeline yönelik temel iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim semineri düzenledi.

Melikgazi Belediyesi; kazaları asgariye indirip daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimlerde personel iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda üzerine düşen sorumluluk hakkında bilgilendiriliyor. Eğitimde çalışanlara iş kazaları, temel iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, meslek hastalığı, ilk yardım, öfke kontrolü, psikolojik sağlamlık ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu konularında eğitim verildi. Eğitim hakkında bilgi veren katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafınca Belediyemiz Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, iş güvenliği ve iş sağlığı hakkında geniş bir bilgilendirme gerçekleştirildi. Çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmeyi, bütün çalışanların dahil olacağı iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini sağlamayı, bilgiye dayalı, teknik gelişime açık ve yenilenebilir bir sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. İş güvenliği ile kaza olduktan sonra değil, kaza durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Bu şekilde tüm birimlerimize eğitimlerimiz devam edecek ve tüm personel bilinçlendirilecektir. Eğitim sürecinde hem sözlü hem de görsel olarak bilgiler verildi. Çalışma arkadaşlarımızın sorumluluğu iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmeleridir. Bu eğitimin önemi her çalışma alanları için çok önemli ve ciddiye alınması gereken bir konu. Her iş alanının yapılan işe göre alınması gereken önlemleri var. İnşallah iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması adına bu tarz eğitimlerle bilinçlenerek önlemlerimizi alacağız” dedi.