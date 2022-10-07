Melikgazi Kayseri sezona başlıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, ligin ilk hafta karşılaşmasında Pazar günü evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonu hafta sonu başlıyor. Yeni sezonda yenilenmiş kadrosu ile mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Baş antrenör Emre Özsarı nezaretinde hazırlıklarını günde tek antrenmanla sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol sezona galibiyetle başlamak istiyor. Beşiktaş maçı hazırlıklarını Cumartesi gününe kadar sürdürecek olan Melikgazi Kayseri Basketbolda eksik bulunmuyor.

9 Ekim Pazar günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş maçı saat 16.00’da başlayacak.