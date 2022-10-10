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Melikgazi Kayseri, lige galibiyetle başladı
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Beşiktaş’ı mağlup etti.
KAYSERİ 10.10.2022, 08:36
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Beşiktaş’ı mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol lige galibiyetle başladı. Evinde Beşiktaş’ı konuk eden sarı kırmızılılar rakibi 2 sayı farkla 71-69 mağlup ederek sezona iyi başladı.
Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 2. haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor takımına konuk olacak.