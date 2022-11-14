Melikgazi Kayseri dördüncü mağlubiyetini aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde dördüncü mağlubiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste üçüncü kez kaybetti. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda oynadığı 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 8 puan topladı. Ligde 10. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 7. haftasında evinde Botaş ile karşılaşacak. Melikgazi Kayseri Basketbol Beşiktaş ve Rize Belediyesi’ni mağlup ederken, Hatay Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Fenerbahçe’ye ise mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar hafta sonu oynayacağı Botaş maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.