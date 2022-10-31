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Melikgazi Kayseri Basketbolda ayrılık
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbolun Amerikalı oyuncusu Ezinne Josephine Kalu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
KAYSERİ 31.10.2022, 12:21
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbolun Amerikalı oyuncusu Ezinne Josephine Kalu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “23 numaralı formasıyla takımımızda görev yapan Ezzine Kalu ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncumuza yeni kariyerine başarılar diliyoruz” denildi.