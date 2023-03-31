Melikgazi Kayseri Basketbol ligde kaldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 26 haftalık lig maratonunu 12. sırada tamamladı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, 26 haftalık maratonu 33 puanla noktaladı. Son maçta sahasında Çankaya Üniversitesi ile karşılaşan ve müsabakayı 76-66 kazanan sarı kırmızılılar ligde kalan ekip oldu. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 7 kez kazanıp 19 kez kaybederek sezonu 33 puanla noktaladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu 12. sırada tamamlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol ligine veda eden takımlar ise 32 puanlı Rize Belediyespor ile 26 puanlı Hatayspor oldu.