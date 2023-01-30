Melikgazi Kayseri Basketbol 5. galibiyetini aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta OGM Ormanspor’u 85-79 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 6 hafta sonra kazanmasını bildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 5. galibiyetini aldı. Ligin 17. haftasında evinde OGM Ormanspor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 6 sayı farkla 85-79’luk galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 17 maçta 12 yenilgi alan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 5 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş, Rize Belediyesi, BOTAŞ, Antalya Toroslar Basketbol ve OGM Ormanspor takımlarını mağlup etmeyi başardı. 17.hafta sonunda 22 puan toplayan Melikgazi Kayseri Basketbol 11.sırada yer aldı.

Sarı kırmızılılar ligin 18. haftasında deplasmanda lider ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşılaşacak.