Melikgazi Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta Antalya Toroslar Basketbol’u 76-72 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 4. galibiyetini aldı. Ligin 10. haftasında evinde zorlu müsabakada Antalya Toroslar Basketbol ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 4 sayı farkla 76-72’lık galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 10 maçta 6 yenilgi alan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 4 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş, Rize Belediyesi, BOTAŞ ve Antalya Toroslar Basketbol takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 11. haftasında deplasmanda Nesine Aydın’a konuk olacak.