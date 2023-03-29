Melikgazi Kayseri Basketbol 19. kez kaybetti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki 19. mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste ikinci kez kaybetti. Ligde geride kalan 25. hafta sonunda oynadığı 6 galibiyet ve 19 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 31 puan topladı. 31 puanla 13. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin son hafta karşılaşmasında Çankaya Üniversitesini konuk olacak.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı kırmızılılar bu sezon Beşiktaş, Rize Belediyesi, Botaş, Antalya Toroslar Basketbol (2) ve OGM Ormanspor’u mağlup ederken, Hatay Büyükşehir Belediyespor (2), OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (2), Fenerbahçe (2), Botaş, Emlak Konut (2), Bursa Uludağ Basketbol (2), Nesibe Aydın (2), Galatasaray Çağdaş Faktoring (2), Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş ve Rize Belediyesi takımlarına ise mağlup oldu.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor (2), ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (2), Fenerbahçe (2), Emlak Konut (2), Bursa Uludağ Basketbol (2), Nesibe Aydın (2) ve Galatasaray Çağdaş Faktoring (2) takımlarına her iki maçta da kaybetti.