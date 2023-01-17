Melikgazi Kayseri 5 maçtır kazanamıyor

Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde tam 5 maçtır kazanamıyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Ligde geride kalan 15. hafta sonunda oynadığı 4 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 19 puan topladı. Ligde 12. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 16. haftasında deplasmanda ligin son sırasında yer alan Rize Belediyespor’a konuk olacak. 5 maçtır kazanmayan ve kötü gidişata bir an önce son vermek isteyen Melikgazi Kayseri Basketbolda hazırlıklar devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, bu sezon ligde sadece Beşiktaş, Rize Belediyesi, Botaş ve Antalya Toroslar Basketbol’u mağlup etmeyi başardı. Son galibiyetini ligin 10.haftasında evinde Antalya Toroslar Basketbolu yenen Melikgazi Kayseri Basketbol ardından çıktığı 5 maçtan salondan mağlubiyetle ayrıldı.