Melikgazi Kayseri 5 maçtır kazanamıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, son 5 maçtır galibiyete hasret.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste beşinci kez kaybetti. Ligde geride kalan 22. hafta sonunda oynadığı 5 galibiyet ve 17 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 27 puan topladı. Ligde 27 puanla 13. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 23. haftasında deplasmanda Antalya Toroslar Belediyespor’a konuk olacak. Küme düşme hattında yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol için kalan 4 haftada da zor rakipler ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar bu sezon Beşiktaş, Rize Belediyesi, Botaş, Antalya Toroslar Basketbol ve OGM Ormanspor’u mağlup ederken, Hatay Büyükşehir Belediyespor (2), OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (2), Fenerbahçe (2), Botaş, Emlak Konut (2), Bursa Uludağ Basketbol (2), Nesibe Aydın, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş ve Rize Belediyesi takımlarına ise mağlup oldu.