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Melikgazi Futbol Okulu kapanış turnuvası düzenlendi

Melikgazi Belediyesi, yaz kursları futbol okulunda eğitim alan çocuklar için kapanış turnuvası düzenledi. Turnuvada Esenyurt birinci takım oldu.

KAYSERİ 18.10.2021, 15:18
Melikgazi Futbol Okulu kapanış turnuvası düzenlendi

Melikgazi Belediyesi, yaz kursları futbol okulunda eğitim alan çocuklar için kapanış turnuvası düzenledi. Turnuvada Esenyurt birinci takım oldu.

Danışmentgazi Sosyal Tesislerinde düzenlenen turnuvada 4 takım mücadele etti. Yaz boyunca 4 tesiste 8-13 yaş arası çocuklara futbol eğitimi verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocukları eğlendirmek ve futbol kurslarında öğrendiklerini sergilemek için bu renkli turnuvayı düzenledik. Burada çocuklar hem bir spor dalında başarılı olmayı öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Burada kazanmak ya da kaybetmek çok önemli değildi. Turnuva küçük arkadaşlarımızın daha da kaynaşmasına vesile oldu. Bu anlamda turnuvanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Turnuva Danışmentgazi, Esenyurt, Tınaztepe, Şirintepe takımları arasında yapıldı. İlk maçta Tınaztepe ve Esenyurt takımlarımız arasında yapıldı. Maçta ilk skor Tınaztepe 4, Esenyurt birinci olarak tamamlandı. Şampiyon Şirintepe takımı oldu. Şampiyon takım ise penaltı ile 5 -4 yenerek şampiyon oldu. Takımlara birincilik ve ikincilik kupası verilirken, centilmen takım olarak da Esenyurt takımına kupa verildi. Diğer takımlarımıza da top ve ayakkabı hediye ettik. İkinci takım ise Danışmentgazi takımı olurken, üçüncü takım ise Esenyurt oldu. En çok gol atan futbolcuya halı saha ayakkabısı en az gol yiyen kaleciye de eldiven ver. Turnuvada mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ederim” dedi.

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