Melikgazi, en yoğun kullanılan Fatih Parkı’nı yenileyecek

Yeni park yapımı ile beraber yenileme çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi Fatih Parkı’nda yenileme ve çevre düzeni çalışmalarına başlıyor.

İlçe halkının yaşam kalitesini arttıracak proje ve çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Parklarımız çocukların ve ailelerin vakit geçirmek için tercih ettikleri en önemli sosyal alanlar. Bizde bu alanları elimizden geldiğince artırmak istiyoruz. Melikgazi olarak yeşil alan sayısını ve parklarımızı artıyoruz. Daha yeşil ve daha çok parka sahip olan ilçemizde vatandaşlarımızın daha nitelikli hizmet alması için çalışıyoruz. Bu çerçevede 5 bin 650 metrekare alana sahip olan Fatih Parkımızda 350 metre yürüme yolu, 420 metrekare çocuk oyun alanı 140 metrekare kondisyon alanı yapmayı planlıyoruz. Dinlenme alanı içerinde, kameriyeler, salıncaklı bank ve banklar yerleştireceğiz. Yepyeni yüzle parkımız daha güzel ve nitelikli bir hale gelecek. Bir taraftan ilçeye yeni parklar kazandırırken diğer yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Yepyeni ve modern bir yüze kavuşacak olan parkımız şimdiden Melikgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.