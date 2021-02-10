Melikgazi-Büyükşehir işbirliği toplantısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ile toplantı yaparak, 2021 yılında işbirliği içinde yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

Uyum kültürü içerisinde Kayseri’ye ve Melikgazi’ye güzel hizmetler kazandırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Memduh Başkanımızı uzun süre görev yaptığı evinde; Melikgazi’de ağırlıyoruz. AK Parti İl Koordinatörlerimiz ve Melikgazi İlçe Başkanımız Gökhan Ülke’nin de katıldığı toplantıda, Melikgazi’mizin yüz akı projelerini görüştük ve 2021 yılında birlikte yapacağımız çalışmalarımızı masaya yatırdık. KASKİ, Kayserigaz ve Büyükşehir Belediyemize bağlı kuruluşlar ile birlikte el ele verip ortak çalışmalar içerisinde Kayserimizin ve Melikgazi’mizin menfaatine güzel çalışmalar yapacağız. Ben hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de ekibine şimdiden verecekleri destekler için teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte Melikgazi’mize ve şehrimize güzel hizmetler yapmak nasip olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise şunları kaydetti:

“Melikgazi Belediyemizin şehrimizin yüz akı olan çalışmalarıyla 2020 yılını tamamlayıp 2021 yılında yapacağı çalışmaları birlikte istişare ettik. Gerek bizim açımızdan gerek kendileri açısından yapılacak olanları değerlendirdik. Kayserili hemşirelerimize layık olmak için çalışmalarımızı hızla yapma yönünde gayret göstereceğiz. Değerli başkanımıza ve ekibine şimdiden teşekkür ediyor, yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."