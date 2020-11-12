Melikgazi Belediyespor’dan galibiyet serisi

Erkekler 1’nci Ligi A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı, kendi evinde Halkbank ile mücadele ederek 3-1 galip geldi.

Almış oldukları galibiyetten dolayı takımı kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Takımımız 5 maç sonunda 6 puan ile 6 sırada yer alıyor. Takımın kendilerine olan güveni arttıkça maçlardan alınan galibiyetlerde artıyor. Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya destek olacağız. Kendilerine başarılar dilerim. Takımımız bu cumartesi günü saat 13.00’te Global Cennet Travel Düzce’yi ağırlayacak. Kendilerine başarılar dilerim" dedi.